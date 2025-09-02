Скидки
Главная Баскетбол Новости

Готовящийся к дебюту в НБА Егор Дёмин рассказал о следующем шаге в межсезонье

Готовящийся к дебюту в НБА Егор Дёмин рассказал о следующем шаге в межсезонье
Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался об индивидуальных тренировках, которые проводил в Лос-Анджелесе, а также рассказал, что отправляется в Нью-Йорк, где начнёт предсезонную подготовку вместе с командой.

«Мне нравится приезжать в Лос-Анджелес и работать здесь. Уже три года подряд коллектив моего агентства гостеприимно встречает меня. Здесь отличная рабочая атмосфера, и всегда хорошее настроение. Сегодня вылетаю в Нью-Йорк, где начинаем командную предсезонную подготовку», – написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.

Дёмин показал, как набирает массу перед дебютом в НБА:

