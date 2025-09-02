Скидки
Греция — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
51-летняя Ларса Пиппен прояснила слух про отношения с 24-летним сыном Денниса Родмана

51-летняя Ларса Пиппен прояснила слух про отношения с 24-летним сыном Денниса Родмана
Ларса Пиппен, бывшая жена шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппена, отреагировала на слухи про отношения с 24-летним баскетболистом Диджеем Родманом – сыном члена Зала славы и пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Денниса Родмана.

«Полная ложь», – написала Ларса в социальных сетях, прокомментировав соответствующую публикацию.

Напомним, ранее Ларса встречалась с сыном легенды НБА Майкла Джордана Маркусом. Весной прошлого года стало известно, что пара рассталась. Примечательно, что Скотти, Джордан и Родман вместе выступали за «Чикаго Буллз». В настоящий момент Ларсе 51 год.

Дочь Родмана пошутила об отношениях с Беном Шелтоном:

