51-летняя Ларса Пиппен прояснила слух про отношения с 24-летним сыном Денниса Родмана

Ларса Пиппен, бывшая жена шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппена, отреагировала на слухи про отношения с 24-летним баскетболистом Диджеем Родманом – сыном члена Зала славы и пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Денниса Родмана.

«Полная ложь», – написала Ларса в социальных сетях, прокомментировав соответствующую публикацию.

Напомним, ранее Ларса встречалась с сыном легенды НБА Майкла Джордана Маркусом. Весной прошлого года стало известно, что пара рассталась. Примечательно, что Скотти, Джордан и Родман вместе выступали за «Чикаго Буллз». В настоящий момент Ларсе 51 год.

