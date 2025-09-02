Скидки
Греция — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Тренер «Лейкерс» пояснил, используют ли в сборной Словении схемы НБА для Дончича

Тренер «Лейкерс» пояснил, используют ли в сборной Словении схемы НБА для Дончича
Ассистент главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной Словении по баскетболу Грег Сент-Джин рассказал, как в национальной команде используют тактические наработки из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в пользу звёздного разыгрывающего Луки Дончича.

«У нас действительно есть немного разного, но мы стараемся максимально поддерживать открытое общение. Тренер Секулич — великолепный специалист, у него отличная система, и он уже добился больших успехов с национальной сборной. Он давно знает Луку и тренировал его в течение многих лет. У нас с ним были рабочие отношения ещё с 2022 года, поэтому мы уже обсуждали различные подходы к тому, как лучше использовать Луку на площадке.

Мы все вместе — коллективно, используя наш баскетбольный опыт, — старались выстроить стратегию, которая приведёт команду к успеху. Мы внедрили некоторые элементы из системы «Лейкерс», а также использовали наработки самого Секулича. Это действительно отличное, плодотворное сотрудничество», — цитирует Сент-Джина BasketNews.

