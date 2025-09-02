Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 2 сентября

Сегодня, 2 сентября, состоится очередной игровой день чемпионата Европы по баскетболу — 2025, на который запланированы шесть матчей. Соревнования проходят на территории четырёх государств: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 2 сентября (время — московское):

15:00. Бельгия — Израиль;

15:00. Греция — Босния и Герцеговина;

18:00. Исландия — Словения;

18:15. Кипр — Грузия;

21:30. Италия — Испания;

21:30. Франция — Польша.