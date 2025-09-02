Байрон Скотт рассказал, как он вооружил тренера «Лейкерс» для защиты от погромщиков

Бывший игрок и главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт вспомнил, как в 1992 году он передал огнестрельное оружие тренеру команды Гэри Витти на фоне волнений, вызванных оправданием четырёх полицейских, обвинявшихся в избиении афроамериканца Родни Кинга при его аресте в 1991 году, что было зафиксировано видеорегистратором.

«Помнишь, когда начались беспорядки, у нас в тот вечер была игра с «Портлендом»? Мы победили в том матче, зашли в раздевалку, и нам сразу сказали: «Ребята, лучше поезжайте домой другой дорогой, потому что начались волнения из-за всей этой истории с Родни Кингом». Люди буквально вытаскивали водителей из машин и избивали только потому, что они были не афроамериканцами. Вспомни хотя бы Реджинальда Денни — это же ужасно.

На следующий день я пришёл на тренировку и сказал Гэри Ви: «Брат, у меня есть кое-что для тебя. Хочу быть уверен, что ты доберёшься домой в безопасности. Если вдруг что-то случится…» — и положил перед ним на стол «беретту» 9 мм. Гэри посмотрел и спросил: «И что мне с этим делать?» Я ответил: «Если кто-то попытается тебе навредить, просто направь и стреляй». Это был мой способ защитить брата на всякий случай», — рассказал Скотт на YouTube-канале Byron Scott's Fast Break.