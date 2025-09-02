Трёхкратный чемпион НБА назвал безумную причину, по которой Коби требовал убивать акул

Бывший защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брайан Шоу рассказал, как однажды пригласил легендарного Коби Брайанта на утреннюю рыбалку, на которую тот так и не пришёл. Позже Шоу отправил ему фотографии своего улова и поделился реакцией Коби.

«Он спросил меня: «Что ты делаешь?» Я ответил: «Просто сфотографировался с ним, а потом отпустил обратно в воду». — «Зачем ты так поступил?» — удивился он. Я спросил: «А как надо было?»

Он сказал: «Ты должен был его убить». Я переспросил: «Правда, убить? Почему?» Он ответил: «Они попались — значит, так им и надо». Вот, собственно, вся его логика в двух словах», — рассказал Шоу на YouTube-канале Byron Scott's Fast Break.