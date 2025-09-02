Нуркич выделил слабое место Янниса Адетокунбо в игре за сборную Греции

Юсуф Нуркич, член боснийской национальной мужской сборной по баскетболу, высказался о предстоящем матче группового этапа Евробаскета — 2025 с командой Греции.

«Нужно остановить Янниса [Адетокунбо] во время быстрых переходов в атаку и заставить бросать. Он плохо справлялся с подобной защитой на уровне сборных в последние годы. К тому же сейчас он чаще играет на пятой позиции, и ему придётся отрабатывать в обороне.

В НБА всё иначе. У него много места, шутеры вроде Брука Лопеса дают ему пространство, и при таком раскладе его не остановить. Здесь же другая игра», — приводит слова Нуркича издание Basket News.

Напомним, матч Греция — Босния и Герцеговина состоится сегодня, 2 сентября, в 15:00 мск.