Франция — Польша. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол Новости

Нуркич выделил слабое место Янниса Адетокунбо в игре за сборную Греции

Юсуф Нуркич, член боснийской национальной мужской сборной по баскетболу, высказался о предстоящем матче группового этапа Евробаскета — 2025 с командой Греции.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Греция
Не начался
Босния и Герцеговина
«Нужно остановить Янниса [Адетокунбо] во время быстрых переходов в атаку и заставить бросать. Он плохо справлялся с подобной защитой на уровне сборных в последние годы. К тому же сейчас он чаще играет на пятой позиции, и ему придётся отрабатывать в обороне.

В НБА всё иначе. У него много места, шутеры вроде Брука Лопеса дают ему пространство, и при таком раскладе его не остановить. Здесь же другая игра», — приводит слова Нуркича издание Basket News.

Напомним, матч Греция — Босния и Герцеговина состоится сегодня, 2 сентября, в 15:00 мск.

Следить за игровым днём:
Групповой этап Евробаскета-2025. LIVE!
Live
Групповой этап Евробаскета-2025. LIVE!
