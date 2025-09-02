Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джонсон назвал истинную причину, по которой Джордан отказался от капитанства в «Дрим тим»

Джонсон назвал истинную причину, по которой Джордан отказался от капитанства в «Дрим тим»
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился историей о том, как перед Олимпиадой-1992 в Барселоне Майкл Джордан отказался принимать роль капитана легендарной сборной США, вошедшей в историю как «Дрим Тим».

«Помимо «Лейкерс», это был лучший баскетбол в моей жизни. [Главный тренер] Чак Дейли с первого дня сумел обуздать наше самолюбие. Он собрал нас и сказал: «Капитаном «Дрим тим» будет Майкл Джордан». Но Майкл возразил: «Нет, я не заслуживаю быть капитаном. Капитанами должны быть Мэджик и Ларри». С этого момента всем пришлось оставить своё эго за дверью.

Справа от меня сидел Майкл Джордан, слева — Ларри Бёрд. Рядом — Чарльз Баркли, ещё стройный Чарльз Баркли. Скотти Пиппен, Патрик Юинг, Дэвид Робинсон, Карл Мэлоун, Клайд Дрекслер, Крис Маллин и Джон Стоктон», — сказал Джонсон на YouTube-канале Dodger Blue.

Сейчас читают:
Правда, которую не слышал Джордан: убийца его отца просит свободы спустя 30 лет
Правда, которую не слышал Джордан: убийца его отца просит свободы спустя 30 лет
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android