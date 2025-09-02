Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Шакил О'Нил назвал топ-10 игроков НБА в 2000-х, Леброн – четвёртый

Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик, американец Шакил О'Нил привел свой топ-10 игроков лиги в 2000-х.

1. Коби Брайант (США);

2. Тим Данкан (США);

3. Шакил О'Нил (США);

4. Леброн Джеймс (США);

5. Кевин Гарнетт (США);

6. Аллен Айверсон (США);

7. Дирк Новицки (Германия);

8. Дуйэн Уэйд (США);

9. Трэйси Макгрэди (США);

10. Стив Нэш (Канада).

Ранее четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации американец Леброн Джеймс возглавил список лучших баскетболистов XXI века по версии CBS Sports.

