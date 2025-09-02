Скидки
Франция — Польша. Прямая трансляция
21:30 Мск
Инсайдер рассказал о восстановлении Вембаньямы после лечения тромбоза

Звезда команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма приступил к полноценным тренировкам, сообщает обозреватель Марк Штейн.

«Вемби не играл в соревновательной форме с февраля, когда его второй сезон в «Сан-Антонио» внезапно оборвался из-за тромба. Однако мне сообщили, что недавно он принимал участие в полноценных матчах в Лос-Анджелесе и выглядел блестяще», — написал Штейн в своем блоге.

Напомним, из-за тромбоза 21-летний француз был вынужден досрочно завершить сезон-2024/2025. В общей сложности в прошлом сезоне НБА центровой принял участие в 46 матчах, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 11 подборов и отдавал 3,7 передачи.

