Израиль обыграл сборную Бельгии в рамках группового этапа Евробаскета-2025

Сегодня, 2 сентября, состоялся матч группового этапа чемпионата Европы по баскетболу – 2025 между сборными Бельгии и Израиля. Встреча завершилась со счётом 92:89 (23:15, 28:21, 20:18, 21:35) в пользу израильской команды.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Дени Авдия, на его счету 22 очка. В составе сборной Бельгии отличился Эммануэль Лекомте, который набрал 15 очков.

В следующем матче, который состоится 4 сентября, Израиль сыграет со сборной Словении, начало – в 18:00 по московскому времени. Бельгия 4 сентября встретится с командой Польши, начало – в 21:30 мск.