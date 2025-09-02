Израиль обыграл сборную Бельгии в рамках группового этапа Евробаскета-2025
Поделиться
Сегодня, 2 сентября, состоялся матч группового этапа чемпионата Европы по баскетболу – 2025 между сборными Бельгии и Израиля. Встреча завершилась со счётом 92:89 (23:15, 28:21, 20:18, 21:35) в пользу израильской команды.
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Бельгия
Окончен
89 : 92
Израиль
Бельгия: Lecomte - 15, Ванвейн - 14, Schwartz - 14, Ledegen - 12, Mwema - 10, Бако - 9, Van Den Eynde - 8, Mennes - 4, ван Влит - 3, Тумба, Tshimanga, Guisse
Израиль: Авдия - 22, Соркин - 18, Гинат - 13, Каррингтон - 11, Мадар - 10, Леви - 6, Timor - 5, Palatin - 5, Сегев - 2, Менко, Burg, Зусман
Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Дени Авдия, на его счету 22 очка. В составе сборной Бельгии отличился Эммануэль Лекомте, который набрал 15 очков.
В следующем матче, который состоится 4 сентября, Израиль сыграет со сборной Словении, начало – в 18:00 по московскому времени. Бельгия 4 сентября встретится с командой Польши, начало – в 21:30 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 сентября 2025
-
18:00
-
17:56
-
17:14
-
17:05
-
15:15
-
14:49
-
14:45
-
13:49
-
13:27
-
12:00
-
11:55
-
11:37
-
10:50
-
10:09
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:05
-
05:05
-
04:00
-
03:10
-
02:15
-
00:59
-
00:53
-
00:40
- 1 сентября 2025
-
23:19
-
23:07
-
22:48
-
22:42
-
22:32
-
21:42
-
21:34
-
20:09