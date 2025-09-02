Скидки
Франция — Польша. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол Новости

Израиль – Бельгия, результат матча 2 сентября 2025, счет 92:89, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Израиль обыграл сборную Бельгии в рамках группового этапа Евробаскета-2025
Сегодня, 2 сентября, состоялся матч группового этапа чемпионата Европы по баскетболу – 2025 между сборными Бельгии и Израиля. Встреча завершилась со счётом 92:89 (23:15, 28:21, 20:18, 21:35) в пользу израильской команды.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Бельгия
Окончен
89 : 92
Израиль
Бельгия: Lecomte - 15, Ванвейн - 14, Schwartz - 14, Ledegen - 12, Mwema - 10, Бако - 9, Van Den Eynde - 8, Mennes - 4, ван Влит - 3, Тумба, Tshimanga, Guisse
Израиль: Авдия - 22, Соркин - 18, Гинат - 13, Каррингтон - 11, Мадар - 10, Леви - 6, Timor - 5, Palatin - 5, Сегев - 2, Менко, Burg, Зусман

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Дени Авдия, на его счету 22 очка. В составе сборной Бельгии отличился Эммануэль Лекомте, который набрал 15 очков.

В следующем матче, который состоится 4 сентября, Израиль сыграет со сборной Словении, начало – в 18:00 по московскому времени. Бельгия 4 сентября встретится с командой Польши, начало – в 21:30 мск.

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 2 сентября
