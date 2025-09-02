Сборная Греции потерпела первое поражение на ЧЕ-2025, уступив Боснии и Герцеговине

Завершился матч чемпионаты Европы – 2025, в рамках которого встречались сборные Греции и Боснии и Герцеговины, выступающие в группе C. Победу со счётом 80:77 (19:25, 25:13, 17:14, 19:25) одержали боснийские баскетболисты.

Наилучшую результативность в составе победителей продемонстрировал центровой Юсуф Нуркич. В его активе дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. Также на его счету три результативные передачи. В составе сборной Греции чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Костас Слукас. На его счету 15 очков, четыре подбора и восемь передач.

Для греков это поражение стало первым в четырёх встречах. Боснийцы одержали вторую победу.

Яннис Адетокунбо начал ходить на пилатес: