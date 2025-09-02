Скидки
Баскетбол Новости

Греция – Босния и Герцеговина, результат матча 2 сентября 2025, счет 77:80, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Греции потерпела первое поражение на ЧЕ-2025, уступив Боснии и Герцеговине
Комментарии

Завершился матч чемпионаты Европы – 2025, в рамках которого встречались сборные Греции и Боснии и Герцеговины, выступающие в группе C. Победу со счётом 80:77 (19:25, 25:13, 17:14, 19:25) одержали боснийские баскетболисты.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Греция
Окончен
77 : 80
Босния и Герцеговина
Греция: Слукас - 15, Дорси - 14, Папаниколау - 11, Митоглу - 9, Толиопулос - 8, Калаицакис - 8, Адетокунбо - 5, Адетокунбо - 4, Самонтуров - 3, Katsivelis
Босния и Герцеговина: Нуркич - 18, Роберсон - 18, Атич - 14, Пенава - 7, Лазич - 7, Каменьяш - 7, Гегич - 5, Alibegovic - 3, Arslanagic, Халилович, Hrelja, Врабац

Наилучшую результативность в составе победителей продемонстрировал центровой Юсуф Нуркич. В его активе дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. Также на его счету три результативные передачи. В составе сборной Греции чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Костас Слукас. На его счету 15 очков, четыре подбора и восемь передач.

Для греков это поражение стало первым в четырёх встречах. Боснийцы одержали вторую победу.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Комментарии
