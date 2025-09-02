Экс-игрок «Лейкерс» рассказал, как впервые увидел испугавшегося Шакила О'Нила

Трёхкратный чемпион НБА и бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Брайан Шоу вспомнил, как впервые увидел испуганного Шакила О'Нила.

«Это случилось в Филадельфии в 2001 году. Мы играли в финале с «Сиксерс». И в один из дней между играми отправились на экскурсию в зоопарк Филадельфии. В общем, отправились мы к вольеру с гориллами. Парень, который проводил для нас экскурсию, сказал: «Когда будем проходить мимо горилл, не смотрите им в глаза. Они воспримут это как угрозу и взбесятся». И среди горилл был редкий серебристый альбинос.

Между нами было лишь стекло. Всё это время я держал в уме просьбу не смотреть в глаза. Шак шёл по вольеру, смотрел перед собой, а потом вдруг повернулся и начал смотреть прямо в глаза горилле. И эта огромная горилла-альбинос подбежала к стеклу и начала очень сильно колотить по нему. Это напугало Шака. Я впервые в жизни видел, чтобы он был напуган. В тот момент он сказал: «Чёрт, парень не врал. Они сходят с ума», — сказал Шоу на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

