Главная Баскетбол Новости

В сборной Греции прояснили, когда Яннис Адетокунбо может вернуться в строй

В сборной Греции прояснили, когда Яннис Адетокунбо может вернуться в строй
Комментарии

Главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис дал комментарий по поводу игроков национальной команды Яннисе Адетокунбо и Яннулисе Ларендзакисе. Оба пропустили матч Евробаскета-2025 с Боснией и Герцеговиной (77:80).

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Греция
Окончен
77 : 80
Босния и Герцеговина
Греция: Слукас - 15, Дорси - 14, Папаниколау - 11, Митоглу - 9, Толиопулос - 8, Калаицакис - 8, Адетокунбо - 5, Адетокунбо - 4, Самонтуров - 3, Katsivelis
Босния и Герцеговина: Нуркич - 18, Роберсон - 18, Атич - 14, Пенава - 7, Лазич - 7, Каменьяш - 7, Гегич - 5, Alibegovic - 3, Arslanagic, Халилович, Hrelja, Врабац

«Мы ожидаем, что оба игрока вернутся в четверг. Самое главное — вернуться, когда наступит критический момент», — приводит слова Спанулиса Basket News.

Ранее сообщалось, что Адетокунбо в преддверии матча с боснийцами почувствовал дискомфорт в колене.
В заключительном матче группового этапа греки встретятся с испанцами. Игра состоится 4 сентября и начнётся в 21:30 мск.

Комментарии
