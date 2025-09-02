В сборной Греции прояснили, когда Яннис Адетокунбо может вернуться в строй

Главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис дал комментарий по поводу игроков национальной команды Яннисе Адетокунбо и Яннулисе Ларендзакисе. Оба пропустили матч Евробаскета-2025 с Боснией и Герцеговиной (77:80).
«Мы ожидаем, что оба игрока вернутся в четверг. Самое главное — вернуться, когда наступит критический момент», — приводит слова Спанулиса Basket News.
Ранее сообщалось, что Адетокунбо в преддверии матча с боснийцами почувствовал дискомфорт в колене.
В заключительном матче группового этапа греки встретятся с испанцами. Игра состоится 4 сентября и начнётся в 21:30 мск.
Яннис Адетокунбо пытался поймать таракана в прямом эфире: