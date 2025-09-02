Скидки
Баскетбол Новости

Нуркич ответил, повлияло ли на победу боснийцев в матче ЧЕ с греками неучастие Адетокунбо

Нуркич ответил, повлияло ли на победу боснийцев в матче ЧЕ с греками неучастие Адетокунбо
Комментарии

Центровой сборной Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич ответил на вопрос по поводу лидера национальной команды Греции Янниса Адетокунбо, который пропустил матч их команд на чемпионате Европы. Боснийцы в итоге победили со счётом 80:77.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Греция
Окончен
77 : 80
Босния и Герцеговина
Греция: Слукас - 15, Дорси - 14, Папаниколау - 11, Митоглу - 9, Толиопулос - 8, Калаицакис - 8, Адетокунбо - 5, Адетокунбо - 4, Самонтуров - 3, Katsivelis
Босния и Герцеговина: Нуркич - 18, Роберсон - 18, Атич - 14, Пенава - 7, Лазич - 7, Каменьяш - 7, Гегич - 5, Alibegovic - 3, Arslanagic, Халилович, Hrelja, Врабац

«Отсутствие Янниса? Это мало что изменило. У нас была одинаковая установка как для атаки, так и для защиты. Дисциплина должна быть одна, независимо от того, кто на площадке», – приводит слова Нуркича на своей странице в социальных сетях журналист Кристос Цалтас.

В заключительном матче группового этапа боснийцы сыграют со сборной Грузии, а греки встретятся с испанцами. Обе игры запланированы на 4 сентября.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
IShowSpeed и Адетокунбо показали празднование в стиле Роналду:

