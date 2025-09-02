Нуркич ответил, повлияло ли на победу боснийцев в матче ЧЕ с греками неучастие Адетокунбо

Центровой сборной Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич ответил на вопрос по поводу лидера национальной команды Греции Янниса Адетокунбо, который пропустил матч их команд на чемпионате Европы. Боснийцы в итоге победили со счётом 80:77.

«Отсутствие Янниса? Это мало что изменило. У нас была одинаковая установка как для атаки, так и для защиты. Дисциплина должна быть одна, независимо от того, кто на площадке», – приводит слова Нуркича на своей странице в социальных сетях журналист Кристос Цалтас.

В заключительном матче группового этапа боснийцы сыграют со сборной Грузии, а греки встретятся с испанцами. Обе игры запланированы на 4 сентября.

