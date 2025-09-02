26 очков Дончича помогли сборной Словении победить Исландию на чемпионате Европы — 2025

Завершился матч Евробаскета-2025, в рамках которого встречались национальные команды Исландии и Словении, выступающие в группе D. Победу со счётом 87:79 (21:20, 15:15, 24:11, 27:33) одержали словенцы.

Наилучшую результативность в составе словенской сборной продемонстрировал разыгрывающий Лука Дончич. На его счету 26 очков, семь подборов и четыре передачи. В составе национальной команды Исландии чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Мартин Херманнссон. На его счету 22 очка, четыре подбора и шесть передач.

Для словенцев это вторая победа на соревнованиях. Исландцы потерпели четвёртое поражение в четырёх встречах.

