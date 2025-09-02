Скидки
Главная Баскетбол Новости

Исландия – Словения, результат матча 2 сентября 2025, счет 79:87, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

26 очков Дончича помогли сборной Словении победить Исландию на чемпионате Европы — 2025
Комментарии

Завершился матч Евробаскета-2025, в рамках которого встречались национальные команды Исландии и Словении, выступающие в группе D. Победу со счётом 87:79 (21:20, 15:15, 24:11, 27:33) одержали словенцы.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Исландия
Окончен
79 : 87
Словения
Исландия: Херманнссон - 22, Gudmundsson - 11, Palsson - 11, Хлинасон - 11, Steinarsson - 9, Фридрикссон - 9, Jonsson - 6, Henningsson, Atlason, Gunnarsson, Thrastarson, Bjoernsson
Словения: Дончич - 26, Николич - 17, Radovic - 9, Omic - 8, Krampelj - 7, Препелич - 7, Хроват - 6, Мурич - 5, Stergar - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka

Наилучшую результативность в составе словенской сборной продемонстрировал разыгрывающий Лука Дончич. На его счету 26 очков, семь подборов и четыре передачи. В составе национальной команды Исландии чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Мартин Херманнссон. На его счету 22 очка, четыре подбора и шесть передач.

Для словенцев это вторая победа на соревнованиях. Исландцы потерпели четвёртое поражение в четырёх встречах.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Дончич показал футбольные навыки на медиадне перед Евробаскетом:

