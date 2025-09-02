Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кипр – Грузия, результат матча 2 сентября 2025, счет 61:93, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Грузии разгромила Кипр в матче Евробаскета-2025
Комментарии

Завершился матч чемпионаты Европы по баскетболу – 2025, в ходе которого встречались сборные Кипра и Грузии, выступающие в группе C. Крупную победу со счётом 93:61 (15:13, 27:13, 26:15, 25:20) одержала национальная команда Грузии.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 18:15 МСК
Кипр
Окончен
61 : 93
Грузия
Кипр: Willis Jr. - 19, Tigkas - 11, Simitzis - 9, Giannaras - 6, Стилиану - 6, Jung - 4, Iliadis - 3, Михаил - 2, Koumis - 1, Loizides, Pasiali, Christodoulou
Грузия: Шенгелия - 27, Битадзе - 21, Санадзе - 10, Болдуин - 8, Шермадини - 6, Мамукелашвили - 5, Джинчарадзе - 5, Буржанадзе - 5, Очхикидзе - 4, Корсантия - 2, Андроникашвили, Певадзе

В составе победителей лучшую результативность показал бывший игрок ЦСКА Торнике Шенгелия. В его активе 27 очков, четыре подбора и четыре передачи. В составе сборной Кипра больше всего очков набрал тяжёлый форвард Даррал Уиллис (19). Также на его счету семь подборов и одна передача.

Для грузин эта победа стала второй на турнире. Киприоты потерпели четвёртое поражение в четырёх играх.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Греция отличилась со знаком минус, Словения с Дончичем еле унесла ноги! Евробаскет — LIVE
Live
Греция отличилась со знаком минус, Словения с Дончичем еле унесла ноги! Евробаскет — LIVE

Баскетболисты из Германии и Литвы устроили словесную перепалку:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android