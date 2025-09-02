Сборная Грузии разгромила Кипр в матче Евробаскета-2025

Завершился матч чемпионаты Европы по баскетболу – 2025, в ходе которого встречались сборные Кипра и Грузии, выступающие в группе C. Крупную победу со счётом 93:61 (15:13, 27:13, 26:15, 25:20) одержала национальная команда Грузии.

В составе победителей лучшую результативность показал бывший игрок ЦСКА Торнике Шенгелия. В его активе 27 очков, четыре подбора и четыре передачи. В составе сборной Кипра больше всего очков набрал тяжёлый форвард Даррал Уиллис (19). Также на его счету семь подборов и одна передача.

Для грузин эта победа стала второй на турнире. Киприоты потерпели четвёртое поражение в четырёх играх.

Баскетболисты из Германии и Литвы устроили словесную перепалку: