Лука Дончич, ЧЕ-2025: статистика в матче Исландия — Словения, очки, передачи, подборы

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу – 2025, в ходе которого встречались сборные Исландии и Словении, выступающие в группе D. Победу со счётом 87:79 (21:20, 15:15, 24:11, 27:33) одержали словенцы.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Исландия
Окончен
79 : 87
Словения
Исландия: Херманнссон - 22, Gudmundsson - 11, Palsson - 11, Хлинасон - 11, Steinarsson - 9, Фридрикссон - 9, Jonsson - 6, Henningsson, Atlason, Gunnarsson, Thrastarson, Bjoernsson
Словения: Дончич - 26, Николич - 17, Radovic - 9, Omic - 8, Krampelj - 7, Препелич - 7, Хроват - 6, Мурич - 5, Stergar - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka

Лидер словенской сборной Лука Дончич стал самым результативным игроком матча в составе обеих национальных команд. На счету разыгрывающего 26 очков, семь подборов и четыре результативные передачи. Кроме того, в активе спортсмена три перехвата и один блок-шот. Показатель «плюс/минус» Луки составил «+16» (лучший в составе словенцев).

В заключительном туре группового этапа словенцы сыграют со сборной Израиля. Игра состоится 4 сентября и начнётся в 18:00 мск.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Лука Дончич сделал подарок юному латвийскому фанату:

