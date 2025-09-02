Лука Дончич, ЧЕ-2025: статистика в матче Исландия — Словения, очки, передачи, подборы

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу – 2025, в ходе которого встречались сборные Исландии и Словении, выступающие в группе D. Победу со счётом 87:79 (21:20, 15:15, 24:11, 27:33) одержали словенцы.

Лидер словенской сборной Лука Дончич стал самым результативным игроком матча в составе обеих национальных команд. На счету разыгрывающего 26 очков, семь подборов и четыре результативные передачи. Кроме того, в активе спортсмена три перехвата и один блок-шот. Показатель «плюс/минус» Луки составил «+16» (лучший в составе словенцев).

В заключительном туре группового этапа словенцы сыграют со сборной Израиля. Игра состоится 4 сентября и начнётся в 18:00 мск.

Лука Дончич сделал подарок юному латвийскому фанату: