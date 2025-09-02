Стивен Эй Смит прояснил вероятность своего участия в выборах президента США в 2028 году

Американский журналист и телеведущий ESPN Стивен Эй Смит поделился мыслями по поводу возможного выдвижения своей кандидатуры на выборах президента США в 2028 году.

«Я не собираюсь становиться политиком, но держу две открытыми. Во-первых, потому что меня об этом попросили близкие и друзья. Во-вторых, кандидаты могут оказаться такими же ужасными, как раньше. Если мы не увидим света в конце туннеля, чтобы противостоять тому, что выдвигает противная сторона, то стану ли я рассматривать такую возможность? Да, стану», — приводит слова Эй Смита Washington Post.

