Главный тренер сборной Греции высказался о первом поражении команды на Евробаскете-2025

Главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис поделился мнением о поражении в матче с национальной командой Боснии и Герцеговины на чемпионате Европы — 2025 по баскетболу. Греки уступили со счётом 77:80.

«Мы начали очень хорошо. Но где-то во второй четверти потеряли концентрацию и играли не так, как должны были. Обычно такая нервозность проявляется в плей-офф, так что это хороший урок на будущее. Полагаю, сложности возникли из-за психологии. В подобных случаях начинаешь терять концентрацию, а затем и энергию. Вот что выбило нас из игры», — приводит слова Спанулиса Basket News.

Для греков это поражение стало первым в четырёх встречах. Боснийцы одержали вторую победу.

