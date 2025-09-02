Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер сборной Греции высказался о первом поражении команды на Евробаскете-2025

Главный тренер сборной Греции высказался о первом поражении команды на Евробаскете-2025
Комментарии

Главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис поделился мнением о поражении в матче с национальной командой Боснии и Герцеговины на чемпионате Европы — 2025 по баскетболу. Греки уступили со счётом 77:80.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Греция
Окончен
77 : 80
Босния и Герцеговина
Греция: Слукас - 15, Дорси - 14, Папаниколау - 11, Митоглу - 9, Толиопулос - 8, Калаицакис - 8, Адетокунбо - 5, Адетокунбо - 4, Самонтуров - 3, Katsivelis
Босния и Герцеговина: Нуркич - 18, Роберсон - 18, Атич - 14, Пенава - 7, Лазич - 7, Каменьяш - 7, Гегич - 5, Alibegovic - 3, Arslanagic, Халилович, Hrelja, Врабац

«Мы начали очень хорошо. Но где-то во второй четверти потеряли концентрацию и играли не так, как должны были. Обычно такая нервозность проявляется в плей-офф, так что это хороший урок на будущее. Полагаю, сложности возникли из-за психологии. В подобных случаях начинаешь терять концентрацию, а затем и энергию. Вот что выбило нас из игры», — приводит слова Спанулиса Basket News.

Для греков это поражение стало первым в четырёх встречах. Боснийцы одержали вторую победу.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Испания удивляет, а Франция бьётся за первое место! Яркий Евробаскет — LIVE
Live
Испания удивляет, а Франция бьётся за первое место! Яркий Евробаскет — LIVE

Яннис Адетокунбо начал ходить на пилатес:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android