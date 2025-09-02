Скидки
Франция — Польша. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Лейкерс» высказался о разнице в игре Дончича за сборную на ЧЕ-2025 и в НБА

Тренер «Лейкерс» высказался о разнице в игре Дончича за сборную на ЧЕ-2025 и в НБА
Ассистент главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Грег Сент-Джин поделился мнением о выступлении разыгрывающего калифорнийской команды Луки Дончича на чемпионате Европы – 2025. Спортсмен представляет сборную Словении.

«В майке национальной команды его лидерство становится более заметным. Полагаю, именно к этому он будет стремиться во время выступления за «Лейкерс». Он действительно растёт. Он всё ещё молодая звезда, и это очевидно. Он становится лидером», — приводит слова Сент-Джина издание Basket News.

Ранее сборная Словении победила команду Исландии со счётом 87:79, одержав вторую победу на Евробаскете.

