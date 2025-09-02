Фото: Левандовски и Подольски посетили матч между Францией и Польшей на Евробаскете-2025

Звёздные футболисты Роберт Левандовски и Лукаш Подольски посетили матч чемпионата Европы по баскетболу – 2025 между сборными Франции и Польши. Встреча проходит в настоящий момент.

Фото: FIBA

Фото: Скриншот

Поляки подошли к игре с национальной командой Франции с тремя победами в активе в трёх матчах. На счету французов две победы и одно поражение.

Чемпионат Европы по баскетболу – 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября. Сборная России участие в Евробаскете-2025 не принимает. Действующими чемпионами турнира являются испанцы.

