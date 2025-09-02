Скидки
Франция — Польша. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол Новости

Италия – Испания, результат матча 2 сентября 2025, счет 67:63, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Италии вырвала победу в матче с Испанией на чемпионате Европы – 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч Евробаскета-2025, в рамках которого встречались национальные команды Италии и Испании, выступающие в группе C. Игра проходила в упорной борьбе и закончилась победой итальянцев со счётом 67:63 (10:18, 20:18, 19:11, 18:16).

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 21:30 МСК
Италия
Окончен
67 : 63
Испания
Италия: Диуф - 14, Риччи - 11, Niang - 10, Фонтеккио - 8, Томпсон - 7, Списсу - 7, Спаньоло - 3, Прочида - 3, Галлинари - 2, Пайола - 2, Мелли, Акеле
Испания: Альдама - 19, де Ларреа - 15, Пуэрто - 9, Сен-Супери - 7, Брисуэла - 7, Прадилья - 2, Юста - 2, Эрнангомес - 1, Парра - 1, Лопес-Аростеги, Эрнангомес, Сима

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал форвард Мухамет Диуф. На его счету 14 очков и восемь подборов. В составе команды Испании чаще всего кольцо соперников поражал лёгкий форвард Санти Альдама. На его счету 19 очков, 10 подборов и четыре передачи.

Для итальянцев это третья победа в четырёх играх турнира. Испанцы потерпели второе поражение.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября. Сборная России участие в турнире не принимает.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
