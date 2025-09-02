Сборная Италии вырвала победу в матче с Испанией на чемпионате Европы – 2025

Завершился матч Евробаскета-2025, в рамках которого встречались национальные команды Италии и Испании, выступающие в группе C. Игра проходила в упорной борьбе и закончилась победой итальянцев со счётом 67:63 (10:18, 20:18, 19:11, 18:16).

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал форвард Мухамет Диуф. На его счету 14 очков и восемь подборов. В составе команды Испании чаще всего кольцо соперников поражал лёгкий форвард Санти Альдама. На его счету 19 очков, 10 подборов и четыре передачи.

Для итальянцев это третья победа в четырёх играх турнира. Испанцы потерпели второе поражение.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября. Сборная России участие в турнире не принимает.

