Франция — Польша. Прямая трансляция
Франция – Польша, результат матча 2 сентября 2025, счет :, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Франции нанесла Польше первое поражение на Евробаскете-2025
Комментарии

Завершился матч чемпионата Европы – 2025, в ходе которого встречались сборные группы D Франции и Польши. Победу со счётом 83:76 (27:24, 14:20, 19:11, 23:21) одержали французские баскетболисты.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 21:30 МСК
Франция
Окончен
83 : 76
Польша
Франция: Ябуселе - 36, Окобо - 14, Оар - 10, Джайте - 8, Кординье - 7, Франсиско - 3, Кулибали - 3, Маледон - 2, Хифи, Луваву-Кабарро, Рисашер
Польша: Лойд - 18, Понитка - 16, Соколовски - 15, Бальцеровски - 8, Олейничак - 8, Laczynski - 6, Pluta - 5, Zapala, Дзева, Gielo, Михалак, Zolnierewicz

Лучшую результативность в составе французской сборной показал форвард Гершон Ябуселе. На его счету 36 очков, шесть подборов и две результативные передачи. В составе поляков лучшим по результативности стал защитник Джордан Лойд. На его счету 18 очков, пять подборов и три передачи.

Французы одержали третью победу в четырёх играх турнира. Поляки потерпели первое поражение.

Евробаскет-2025 стартовал 27 августа и завершится 14 сентября.

