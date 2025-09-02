Сборная Франции нанесла Польше первое поражение на Евробаскете-2025

Завершился матч чемпионата Европы – 2025, в ходе которого встречались сборные группы D Франции и Польши. Победу со счётом 83:76 (27:24, 14:20, 19:11, 23:21) одержали французские баскетболисты.

Лучшую результативность в составе французской сборной показал форвард Гершон Ябуселе. На его счету 36 очков, шесть подборов и две результативные передачи. В составе поляков лучшим по результативности стал защитник Джордан Лойд. На его счету 18 очков, пять подборов и три передачи.

Французы одержали третью победу в четырёх играх турнира. Поляки потерпели первое поражение.

Евробаскет-2025 стартовал 27 августа и завершится 14 сентября.

