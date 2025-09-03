Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лучший бомбардир ЧЕ-2025 на 2 сентября: Дончич вернул лидерство, сместив Маркканена

Лучший бомбардир ЧЕ-2025 на 2 сентября: Дончич вернул лидерство, сместив Маркканена
Комментарии

Во вторник, 2 сентября, завершился очередной игровой день чемпионата Европы по баскетболу — 2025. Лидером бомбардирской гонки вновь стал словенский разыгрывающий Лука Дончич. С первого места спортсмен сместил форварда национальной команды Финляндии Лаури Маркканена.

После четырёх матчей в активе Дончича 125 очков. На счету Маркканена 116 очков в четырёх играх. Топ-3 замыкает защитник сборной Польши Джордан Лойд, у которого 103 очка в четырёх играх.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Сенсация, которой никто не ждал. Почему поражение Греции на Евробаскете так важно?
Сенсация, которой никто не ждал. Почему поражение Греции на Евробаскете так важно?

Лука Дончич попал в неприятную ситуацию на парковке:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android