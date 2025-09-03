Лучший бомбардир ЧЕ-2025 на 2 сентября: Дончич вернул лидерство, сместив Маркканена

Во вторник, 2 сентября, завершился очередной игровой день чемпионата Европы по баскетболу — 2025. Лидером бомбардирской гонки вновь стал словенский разыгрывающий Лука Дончич. С первого места спортсмен сместил форварда национальной команды Финляндии Лаури Маркканена.

После четырёх матчей в активе Дончича 125 очков. На счету Маркканена 116 очков в четырёх играх. Топ-3 замыкает защитник сборной Польши Джордан Лойд, у которого 103 очка в четырёх играх.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября.

