Черногория — Великобритания. Прямая трансляция
Баскетбол

Лучший ассистент Евробаскета-2025 на 2 сентября: Йокубайтис продолжает возглавлять таблицу

Во вторник, 2 сентября, прошёл очередной игровой день чемпионата Европы по баскетболу — 2025. Лидером по количеству результативных передач продолжает оставаться разыгрывающий сборной Литвы Рокас Йокубайтис, в активе которого после четырёх матчей 34 ассиста.

Вплотную к Йокубайтису приблизился разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич. После матча с национальной командой Исландии в активе словенца стало 33 результативных передачи. Тройку сильнейших по этому показателю замыкает центровой турецкой сборной Алперен Шенгюн. К настоящему моменту у него 26 результативных передач.

