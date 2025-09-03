ЧЕ по баскетболу — 2025: результаты на 2 сентября, календарь, таблица
Во вторник, 2 сентября, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 завершился очередной игровой день, в рамках которого состоялось шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евробаскета-2025 2 сентября:
Бельгия – Израиль – 89:92;
Греция – Босния и Герцеговина – 77:80;
Исландия – Словения – 79:87;
Кипр – Грузия – 61:93;
Италия – Испания – 67:63;
Франция – Польша – 83:76.
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Бельгия
Окончен
89 : 92
Израиль
Бельгия: Lecomte - 15, Ванвейн - 14, Schwartz - 14, Ledegen - 12, Mwema - 10, Бако - 9, Van Den Eynde - 8, Mennes - 4, ван Влит - 3, Тумба, Tshimanga, Guisse
Израиль: Авдия - 22, Соркин - 18, Гинат - 13, Каррингтон - 11, Мадар - 10, Леви - 6, Timor - 5, Palatin - 5, Сегев - 2, Менко, Burg, Зусман
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Греция
Окончен
77 : 80
Босния и Герцеговина
Греция: Слукас - 15, Дорси - 14, Папаниколау - 11, Митоглу - 9, Толиопулос - 8, Калаицакис - 8, Адетокунбо - 5, Адетокунбо - 4, Самонтуров - 3, Katsivelis
Босния и Герцеговина: Нуркич - 18, Роберсон - 18, Атич - 14, Пенава - 7, Лазич - 7, Каменьяш - 7, Гегич - 5, Alibegovic - 3, Arslanagic, Халилович, Hrelja, Врабац
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Исландия
Окончен
79 : 87
Словения
Исландия: Херманнссон - 22, Gudmundsson - 11, Palsson - 11, Хлинасон - 11, Steinarsson - 9, Фридрикссон - 9, Jonsson - 6, Henningsson, Atlason, Gunnarsson, Thrastarson, Bjoernsson
Словения: Дончич - 26, Николич - 17, Radovic - 9, Omic - 8, Krampelj - 7, Препелич - 7, Хроват - 6, Мурич - 5, Stergar - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 18:15 МСК
Кипр
Окончен
61 : 93
Грузия
Кипр: Willis Jr. - 19, Tigkas - 11, Simitzis - 9, Giannaras - 6, Стилиану - 6, Jung - 4, Iliadis - 3, Михаил - 2, Koumis - 1, Loizides, Pasiali, Christodoulou
Грузия: Шенгелия - 27, Битадзе - 21, Санадзе - 10, Болдуин - 8, Шермадини - 6, Мамукелашвили - 5, Джинчарадзе - 5, Буржанадзе - 5, Очхикидзе - 4, Корсантия - 2, Андроникашвили, Певадзе
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 21:30 МСК
Италия
Окончен
67 : 63
Испания
Италия: Диуф - 14, Риччи - 11, Niang - 10, Фонтеккио - 8, Томпсон - 7, Списсу - 7, Спаньоло - 3, Прочида - 3, Галлинари - 2, Пайола - 2, Мелли, Акеле
Испания: Альдама - 19, де Ларреа - 15, Пуэрто - 9, Сен-Супери - 7, Брисуэла - 7, Прадилья - 2, Юста - 2, Эрнангомес - 1, Парра - 1, Лопес-Аростеги, Эрнангомес, Сима
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 4-й тур
02 сентября 2025, вторник. 21:30 МСК
Франция
Окончен
83 : 76
Польша
Франция: Ябуселе - 36, Окобо - 14, Оар - 10, Джайте - 8, Кординье - 7, Франсиско - 3, Кулибали - 3, Маледон - 2, Хифи, Луваву-Кабарро, Рисашер
Польша: Лойд - 18, Понитка - 16, Соколовски - 15, Бальцеровски - 8, Олейничак - 8, Laczynski - 6, Pluta - 5, Zapala, Дзева, Gielo, Михалак, Zolnierewicz
Напомним, чемпионат Европы по баскетболу – 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября. Сборная России участие в Евробаскете-2025 не принимает.
