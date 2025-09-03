ЧЕ по баскетболу — 2025: результаты на 2 сентября, календарь, таблица

Во вторник, 2 сентября, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 завершился очередной игровой день, в рамках которого состоялось шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евробаскета-2025 2 сентября:

Бельгия – Израиль – 89:92;

Греция – Босния и Герцеговина – 77:80;

Исландия – Словения – 79:87;

Кипр – Грузия – 61:93;

Италия – Испания – 67:63;

Франция – Польша – 83:76.

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу – 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября. Сборная России участие в Евробаскете-2025 не принимает.

