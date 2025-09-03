Скидки
Эстония — Португалия. Прямая трансляция
Баскетбол

Мэджик Джонсон высказался о пяти любимых игроках в истории «Лос-Анджелес Лейкерс»

Комментарии

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон ответил на вопрос по поводу пятёрки любимых игроков в истории «озёрнкиков».

«Никто не сравнится с Коби. У него был менталитет убийцы. Ему нравилось быть игроком «Лейкерс», нравилось играть в «Лос-Анджелесе». Он представлял город. Давайте поаплодируем Коби. Мы скучаем по нему. Никто не сравнится с Каримом Абдул-Джаббаром. Его баскетбольный IQ просто зашкаливал. Просто потрясающий.

Я бы назвал Карима, Шакила О’Нила, Коби. Также следовало бы добавить к списку Уилта Чембарлена и Джерри Уэста. Джеймс Уорти определённо тоже мог бы быть здесь. Но речь идёт о пятёрке. А ведь есть ещё Леброн. Так что я даже не знаю», — сказал Джонсон на канале Lakers Nation в YouTube.

