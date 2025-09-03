Скидки
Литва — Швеция. Прямая трансляция
16:30 Мск
Баскетбол Новости

Гомельский ответил, согласен ли он, что нынешняя сборная России – самая слабая с 1993 года

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно уровня национальной команды России.

– Если брать с 1993 года, нынешняя мужская баскетбольная сборная России – самая слабая. Вы согласны с этим?

– Я уже писал о том, что нет ясности в том, к чему (к каким соревнованиям) готовится наша сборная. Если целью является Олимпиада 2028 года в Лос-Анжелесе, то я с вами не согласен. Команда России весьма перспективная, — написал Гомельский.

Напомним, сборная России не принимает участия в чемпионате Европы по баскетболу, который проходит в настоящий момент в Германии, Грузии, Чехии и Италии.

Достижения сборных России по баскетболу:

