Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 3 сентября

Сегодня, 3 сентября, запланирован очередной игровой день чемпионата Европы по баскетболу — 2025. В общей сложности состоятся шесть матчей. Соревнования проходят на территории четырёх государств: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 3 сентября (время — московское):

13:30. Черногория – Великобритания;

14:45. Эстония – Португалия;

16:30. Литва – Швеция;

18:00. Чехия – Латвия;

20:30. Финляндия – Германия;

21:15. Турция – Сербия.

Напомним, по итогам группового этапа четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Матчи этой стадии состоятся 6 и 7 сентября.

