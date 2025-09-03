Сегодня, 3 сентября, запланирован очередной игровой день чемпионата Европы по баскетболу — 2025. В общей сложности состоятся шесть матчей. Соревнования проходят на территории четырёх государств: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.
Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 3 сентября (время — московское):
13:30. Черногория – Великобритания;
14:45. Эстония – Португалия;
16:30. Литва – Швеция;
18:00. Чехия – Латвия;
20:30. Финляндия – Германия;
21:15. Турция – Сербия.
Напомним, по итогам группового этапа четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Матчи этой стадии состоятся 6 и 7 сентября.