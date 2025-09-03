Литва — Швеция: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 3 сентября, пройдёт матч группы B Евробаскета-2025 между национальными командами Литвы и Швеции. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

В России посмотреть игру можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» будет детально освещать ход матча в лайв-трансляции. Результаты встреч будут доступны также в Матч-центре.

Евробаскет-2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх государств: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в чемпионате Европы не принимает. Действующими чемпионами являются испанцы.

