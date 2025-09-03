Финляндия — Германия: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 3 сентября, состоится матч группы B чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Финляндии и Германии. Начало игры запланировано на 20:30 по московскому времени. В Российской Федерации посмотреть встречу можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» подробно осветит ход матча в лайв-трансляции. Результаты встреч будут доступны также в Матч-центре.

Чемпионат Европы стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в соревнованиях не принимает.

Главные спортивные новости дня: