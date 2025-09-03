Турция — Сербия: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

В среду, 3 сентября, пройдёт матч группы А чемпионата Европы – 2025, в рамках которого встретятся национальные команды Турции и Сербии. Начало игры запланировано на 21:15 по московскому времени. В Российской Федерации посмотреть матч можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» будет подробно освещать ход встречи в лайв-трансляции. Результаты всех игр будут доступны также в Матч-центре.

По итогам группового этапа четыре лучшие команды из каждой группе пройдут в 1/8 финала. Матчи этой стадии состоятся 6 и 7 сентября. Чемпионат Европы стартовал 27 августа и завершится 14 сентября.

Главные новости дня: