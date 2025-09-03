Скидки
Турция — Сербия. Прямая трансляция
«Считайте это совпадением, но мы побеждаем». В Италии высказались о необычном ритуале

Главный тренер сборной Италии по баскетболу Джанмарко Поццекко высказался о тяжёлом форварде Ачилле Полонаре, который во второй раз борется с раком. Спортсмен проходит терапию после диагностирования миеловидного лейкоза в июне 2025 года.

«Нам очень не хватает Ачилле Полонары. Все знают, что в настоящий момент он находится в больнице в Валенсии. Мы созваниваемся с ним. Я позвонил ему перед матчем с Грецией, за час до игры, и сказал, что перезвоню ему за 30 минут до матча, когда все ребята будут в раздевалке. А потом я позвонил ему, но он не ответил. Не знаю почему, но мы проиграли ту игру. А потом я позвонил ему перед матчем с Грузией и сказал, что он должен ответить. И он ответил. Потом позвонил перед матчем с боснийцами. И теперь – перед игрой с испанцами. Так что мы побеждаем, когда он отвечает на звонки перед игрой. Возможно, вы можете счесть это простым совпадением. Это неправда», — сказал Поццекко на пресс-конференции.

У итальянского баскетболиста дважды диагностировали рак. Поступок сборной дорогого стоит!
