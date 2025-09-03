Скидки
Турция — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Главная Баскетбол Новости

Гомельский жёстко отреагировал на расистский скандал с имитацией звуков обезьян на ЧЕ-2025

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу скандального инцидента на чемпионате Европы по баскетболу – 2025, случившегося на матче сборных Германии и Литвы (107:88). Несколько фанатов во время игры оскорбили капитана немцев на расовой почве.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Литва
Окончен
88 : 107
Германия
Литва: Йокубайтис - 20, Валанчюнас - 14, Нормантас - 11, Седекерскис - 10, Радзявичюс - 8, Тубелис - 7, Сирвидис - 6, Блажевич - 4, Величка - 2, Бирутис - 2, Гедрайтис - 2, Саргюнас - 2
Германия: Шрёдер - 26, Вагнер - 24, Тайс - 23, Обст - 15, Бонга - 6, Ло - 6, Да Силва - 5, Тиман - 2, Да Силва, Фойгтман, Холлац, Кратцер

«Неприятный инцидент произошёл на Евробаскете в финском Тампере во время матча Германия – Литва. В перерыве, когда команды отправились в раздевалки, в адрес капитана команды Германии Денниса Шрёдера (он чернокожий) трое болельщиков стали изображать звуки обезьян. Деннис очень расстроился и почувствовал себя глубоко оскорблённым, о чём и сказал на послематчевой пресс-конференции. Организаторы соревнований сумели идентифицировать этих хамов. Наказание – недопуск на оставшиеся дни турнира – уже объявлено. Дуракам и хамам не удастся испортить игры Евробаскета!» — написал Гомельский в телеграм-канале.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Главные новости дня:

