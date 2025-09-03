Гомельский жёстко отреагировал на расистский скандал с имитацией звуков обезьян на ЧЕ-2025

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу скандального инцидента на чемпионате Европы по баскетболу – 2025, случившегося на матче сборных Германии и Литвы (107:88). Несколько фанатов во время игры оскорбили капитана немцев на расовой почве.

«Неприятный инцидент произошёл на Евробаскете в финском Тампере во время матча Германия – Литва. В перерыве, когда команды отправились в раздевалки, в адрес капитана команды Германии Денниса Шрёдера (он чернокожий) трое болельщиков стали изображать звуки обезьян. Деннис очень расстроился и почувствовал себя глубоко оскорблённым, о чём и сказал на послематчевой пресс-конференции. Организаторы соревнований сумели идентифицировать этих хамов. Наказание – недопуск на оставшиеся дни турнира – уже объявлено. Дуракам и хамам не удастся испортить игры Евробаскета!» — написал Гомельский в телеграм-канале.

