Турция — Сербия. Прямая трансляция
Баскетбол

Фото: звезда НБА Лука Дончич подарил кроссовки Лукашу Подольски на Евробаскете

Фото: звезда НБА Лука Дончич подарил кроссовки Лукашу Подольски на Евробаскете
Звёздный словенский игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич подарил кроссовки немецкому футболисту Лукашу Подольски. Соответствующей фотографией поделилась пресс-служба Федерации баскетбола Словении в социальных сетях.

Фото: Košarkarska zveza SIovenije

Спортсмены встретились после победы сборной Словении в матче с национальной командой Исландии на чемпионате Европы. Словенцы победили со счётом 87:79. Лука стал самым результативным игроком в составе обеих команд. На его счету 26 очков, семь подборов и четыре передачи.

В заключительном туре группового этапа сборная Словении сыграет с израильтянами. Матч состоится 4 сентября и начнётся в 18:00 мск.

