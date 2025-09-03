Скидки
Главная Баскетбол Новости

Финляндия — Германия: дата и время, во сколько начало, где смотреть игру Евробаскета-2025

Финляндия — Германия: дата и время, во сколько начало, где смотреть игру Евробаскета-2025
Комментарии

Сегодня, 3 сентября, состоится матч группы B Евробаскета-2025 между сборными Финляндии и Германии. Игра начнётся в 20:30 мск. В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» подробно осветит ход матча в лайв-трансляции. Результаты встреч будут доступны также в Матч-центре.

Права на трансляцию матча Евробаскета-2025 Финляндия — Германия в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Финляндия
Не начался
Германия
Чемпионат Европы стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в соревнованиях не принимает.

Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
