Турция — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Главная Баскетбол Новости

Эксперт — о поступке «Лейкерс» в отношении Дончича: почти танцы на могиле Леброна в НБА

Эксперт — о поступке «Лейкерс» в отношении Дончича: почти танцы на могиле Леброна в НБА
Аудио-версия:
Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал решение бывшей владелицы «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс, генерального менеджера клуба Роба Пелинки и нескольких других членов франшизы отправиться в Польшу на матчи Евробаскета, чтобы поддержать игрока калифорнийской команды Луку Дончича. Бэйлесс высказал мнение, что такое решение стало насмешкой над другим лидером «Лейкерс», Леброном Джеймсом.

«Только что прочитал, что Джини Басс и Роб Пелинка, а также Линда и Курт Рамбис прилетели в Польшу, чтобы выразить свою поддержку Луке, выступающему на Евробаскете. Что? Это просто откровенная насмешка над Леброном. Почти как танцы на могиле Леброна в НБА», — сказал Бэйлесс в видео на своём канале в YouTube.

Главные новости дня:

