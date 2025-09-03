Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Пирс: время Леброна Джеймса прошло

Пол Пирс: время Леброна Джеймса прошло
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился мнением о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, допустив, что следующий сезон станет последним в лиге для ветерана.

«Думаю, это будет его последний сезон. Он так долго удерживал статус величайшего игрока, не проседал в статистике. Мы ценим то, что он привнёс в игру и удерживал лидерство с тех пор, как Майкл Джордан завершил карьеру. Брон — один из них. Мы ценим его. Но, думаю, его время прошло», — сказал Пирс в видео на канале Celebrity Poker Tour в YouTube.

Материалы по теме
«Я перевожу свой талант». Эта фраза дорого обошлась Леброну. Но и всё изменила
«Я перевожу свой талант». Эта фраза дорого обошлась Леброну. Но и всё изменила

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android