Пол Пирс: время Леброна Джеймса прошло

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился мнением о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, допустив, что следующий сезон станет последним в лиге для ветерана.

«Думаю, это будет его последний сезон. Он так долго удерживал статус величайшего игрока, не проседал в статистике. Мы ценим то, что он привнёс в игру и удерживал лидерство с тех пор, как Майкл Джордан завершил карьеру. Брон — один из них. Мы ценим его. Но, думаю, его время прошло», — сказал Пирс в видео на канале Celebrity Poker Tour в YouTube.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму: