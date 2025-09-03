Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Без него не было бы Air Jordan». Майкл Джордан отреагировал на смерть Джорджа Равелинга

«Без него не было бы Air Jordan». Майкл Джордан отреагировал на смерть Джорджа Равелинга
Аудио-версия:
Член зала славы баскетбола Джордж Равелинг, сыгравший значительную роль в подписании Майклом Джорданом контракта с Nike, скончался в возрасте 88 лет. Об этом рассказала семья Равелинга, разместив соответствующий пост на его странице в социальных сетях. Долгое время Джордж болел раком. Он ушёл из жизни 1 сентября.

«Я глубоко опечален известием о кончине Джорджа. На протяжении более 40 лет он принимал участие в моей жизни, наполняя её мудростью, поддержкой и дружбой. Он был наставником во всех смыслах этого слова, и я всегда буду глубоко благодарен ему за его участие. Я подписал контракт с Nike из-за Джорджа, и без него не было бы Air Jordan», — приводит заявление Джордана журналист Даррен Ровелл на своей странице в социальных сетях.

Равелинг тренировал университетские команды с 1972 по 1994 год. Был ассистентом главного тренера сборной США на Олимпиаде 1984 года, где американцы выиграли золото.

Отец объяснил дочке, почему Джордан — величайший игрок в истории:

