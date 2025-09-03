«Без него не было бы Air Jordan». Майкл Джордан отреагировал на смерть Джорджа Равелинга

Член зала славы баскетбола Джордж Равелинг, сыгравший значительную роль в подписании Майклом Джорданом контракта с Nike, скончался в возрасте 88 лет. Об этом рассказала семья Равелинга, разместив соответствующий пост на его странице в социальных сетях. Долгое время Джордж болел раком. Он ушёл из жизни 1 сентября.

«Я глубоко опечален известием о кончине Джорджа. На протяжении более 40 лет он принимал участие в моей жизни, наполняя её мудростью, поддержкой и дружбой. Он был наставником во всех смыслах этого слова, и я всегда буду глубоко благодарен ему за его участие. Я подписал контракт с Nike из-за Джорджа, и без него не было бы Air Jordan», — приводит заявление Джордана журналист Даррен Ровелл на своей странице в социальных сетях.

Равелинг тренировал университетские команды с 1972 по 1994 год. Был ассистентом главного тренера сборной США на Олимпиаде 1984 года, где американцы выиграли золото.

