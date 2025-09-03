Скидки
Турция — Сербия. Прямая трансляция
21:15 Мск
Главная Баскетбол Новости

Дирк Новицки — об обмене Дончича в «Лейкерс»: был шокирован не меньше, чем все остальные

Легенда «Даллас Маверикс» Дирк Новицки прояснил свою роль в качестве консультанта техасской команды.

«Я всё ещё в некотором роде по-прежнему в деле, но не на ежедневной основе. Я пробовал этим заниматься пару лет назад. Немного странно быть там и не знать своей роли. С тех пор я как бы снова немного отстранился. Последние два года я не участвовал ни в чём, что связано с фронт-офисом.

Что касается обмена Луки, то я был удивлён и шокирован не меньше, чем все остальные. Я понятия не имел, что такое вообще возможно. Но очевидно, что «Маверикс» знают, что я могу позвонить, если что-то понадобится. Я всегда буду помогать команде», — приводит слова Новицки The Dallas Morning News.

