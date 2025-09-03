Скидки
Главная Баскетбол Новости

Черногория – Великобритания, результат матча 3 сентября 2025, счет 83:89, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Великобритании одержала первую с 2013 года победу на ЧЕ, одолев Черногорию
Комментарии

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались национальные команды Черногории и Великобритании, выступающие в группе B. Победу со счётом 89:83 (25:26, 23:16, 20:21, 21:20) одержали британские баскетболисты.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 13:30 МСК
Черногория
Окончен
83 : 89
Великобритания
Черногория: Вучевич - 31, Оллман - 14, Славкович - 11, Михайлович - 10, Симонович - 6, Йованович - 4, Дробняк - 4, Хаджибегович - 3, Томашевич, Вучелич, Живанович
Великобритания: Хессон - 25, Йебоа - 23, Нельсон - 12, Уотсон-Гейл - 11, Акин - 8, Бело - 6, Уитл - 4, Уорд-Хибберт, Адаму, Филлип, Уилан

Самым результативным в составе победителей оказался форвард Майлз Хессон. Своей команде он принёс 25 очков, семь подборов и четыре передачи. В составе национальной команды Черногории лучшую результативность продемонстрировал центровой Никола Вучевич, на счету которого дабл-дабл из 31очка и 11 подборов. Также в его активе семь передач.

Примечательно, что этот успех стал первым для британцев с 2013 года.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Следить за игровым днём:
Черногория — вне плей-офф! Великого матча Вучевича не хватило против Британии. LIVE
Live
Черногория — вне плей-офф! Великого матча Вучевича не хватило против Британии. LIVE

Баскетболисты из Германии и Литвы устроили словесную перепалку:

