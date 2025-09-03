Сборная Великобритании одержала первую с 2013 года победу на ЧЕ, одолев Черногорию

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались национальные команды Черногории и Великобритании, выступающие в группе B. Победу со счётом 89:83 (25:26, 23:16, 20:21, 21:20) одержали британские баскетболисты.

Самым результативным в составе победителей оказался форвард Майлз Хессон. Своей команде он принёс 25 очков, семь подборов и четыре передачи. В составе национальной команды Черногории лучшую результативность продемонстрировал центровой Никола Вучевич, на счету которого дабл-дабл из 31очка и 11 подборов. Также в его активе семь передач.

Примечательно, что этот успех стал первым для британцев с 2013 года.

