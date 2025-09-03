Скидки
Главная Баскетбол Новости

Определился новый участник топ-16 Евробаскета после сенсационного поражения Черногории

Определился новый участник топ-16 Евробаскета после сенсационного поражения Черногории
Комментарии

Национальная команда Швеции обеспечила себе путёвку в топ-16 чемпионата Европы по баскетболу — 2025. Это стало возможном после неожиданного поражения сборной Черногории в матче с Великобританией (83:89).

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 13:30 МСК
Черногория
Окончен
83 : 89
Великобритания
Черногория: Вучевич - 31, Оллман - 14, Славкович - 11, Михайлович - 10, Симонович - 6, Йованович - 4, Дробняк - 4, Хаджибегович - 3, Томашевич, Вучелич, Живанович
Великобритания: Хессон - 25, Йебоа - 23, Нельсон - 12, Уотсон-Гейл - 11, Акин - 8, Бело - 6, Уитл - 4, Уорд-Хибберт, Адаму, Филлип, Уилан

Теперь даже в случае поражения шведов в последнем туре группового этапа с Литвой скандинавская команда сыграет в плей-офф Евробаскета. Матч между шведами и литовцами состоится 3 сентября и начнётся в 16:30 мск.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
