Определился новый участник топ-16 Евробаскета после сенсационного поражения Черногории

Национальная команда Швеции обеспечила себе путёвку в топ-16 чемпионата Европы по баскетболу — 2025. Это стало возможном после неожиданного поражения сборной Черногории в матче с Великобританией (83:89).

Теперь даже в случае поражения шведов в последнем туре группового этапа с Литвой скандинавская команда сыграет в плей-офф Евробаскета. Матч между шведами и литовцами состоится 3 сентября и начнётся в 16:30 мск.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября.

