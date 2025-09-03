Сборная Португалии вырвала победу в матче с Эстонией на чемпионате Европы — 2025

Завершился матч Евробаскета-2025, в рамках которого встречались национальные команды группы A Эстонии и Португалии. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой португальцев со счётом 68:65 (14:14, 12:18, 20:13, 21:20).

Лучшую результативность в составе национальной команды Португалии показал разыгрывающий Рафаэл Лисбоа. На его счету 17 очков, один подбор и пять передач. В составе эстонцев чаще всего кольцо соперников поражал форвард Артур Конончук. На его счету 20 очков и четыре подбора.

Для португальцев эта победа стала второй на турнире. Эстонцы потерпели четвёртое поражение.

