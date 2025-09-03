Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эстония – Португалия, результат матча 3 сентября 2025, счет 65:68, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Португалии вырвала победу в матче с Эстонией на чемпионате Европы — 2025
Комментарии

Завершился матч Евробаскета-2025, в рамках которого встречались национальные команды группы A Эстонии и Португалии. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой португальцев со счётом 68:65 (14:14, 12:18, 20:13, 21:20).

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 14:45 МСК
Эстония
Окончен
65 : 68
Португалия
Эстония: Конончук - 20, Кулламае - 17, Ёэсаар - 11, Трейэр - 10, Дрелл - 5, Тасс - 2, Розенталь, Райэсте, Юркатамм, Хермет, Рийсмаа
Португалия: Лисбоа - 17, Кета - 15, Уильямс - 11, Кейруш - 10, Вентура - 4, Бриту - 3, Гамейру - 3, Са - 3, Релвау - 2, Войцо, Амаранте, Са

Лучшую результативность в составе национальной команды Португалии показал разыгрывающий Рафаэл Лисбоа. На его счету 17 очков, один подбор и пять передач. В составе эстонцев чаще всего кольцо соперников поражал форвард Артур Конончук. На его счету 20 очков и четыре подбора.

Для португальцев эта победа стала второй на турнире. Эстонцы потерпели четвёртое поражение.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Евробаскет-2025. LIVE!
Live
Евробаскет-2025. LIVE!

Баскетболисты из Германии и Литвы устроили словесную перепалку:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android