«Никогда не видел ничего подобного». Стивен Эй Смит — об игре Николы Йокича

Американский журналист и телеведущий ESPN Стивен Эй Смит поделился мыслями насчёт стиля игры 30-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который выступает на позиции центрового в составе клуба «Денвер Наггетс», Николы Йокича.

«Йокич передвигается, будто большая бочка с жиром, и не может прыгать. Тем не менее его невозможно остановить! Это невероятно. Я никогда не видел ничего подобного», — приводит слова Эй Смита аккаунт Fullcourtpass в социальной сети Х.

Напомним, в настоящий момент Никола играет за национальную команду Сербии на чемпионате Европы — 2025. Следующий матч сербы проведут со сборной Турции сегодня. Игра начнётся в 21:15 мск.