Инсайдер назвал возможные изменения в игровой стратегии «Далласа»

Известный инсайдер Марк Стейн высказался о возможном изменении в игровой стратегии и стартовом составе «Даллас Маверикс».

«Я действительно думаю, что в какой-то момент стартовый состав подвергнётся проверке, когда Купер Флэгг окажется на позиции атакующего защитника, а Пи Джей Вашингтон — на позиции лёгкого форварда. Я в этом уверен», — приводит слова Марка Стейна NBACentral.

Напомним, Флэгг сезон-2024/2025 провёл в студенческой американской лиге NCAA, выступая за университет Дьюка. За 31 минуту в среднем на паркете Купер набирал 19,2 очка, делал 7,5 подбора, 4,2 передачи, 1,4 блок-шота и столько же перехватов. На драфте был выбран под первым номером «Далласом».