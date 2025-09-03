Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер назвал возможные изменения в игровой стратегии «Далласа»

Инсайдер назвал возможные изменения в игровой стратегии «Далласа»
Комментарии

Известный инсайдер Марк Стейн высказался о возможном изменении в игровой стратегии и стартовом составе «Даллас Маверикс».

«Я действительно думаю, что в какой-то момент стартовый состав подвергнётся проверке, когда Купер Флэгг окажется на позиции атакующего защитника, а Пи Джей Вашингтон — на позиции лёгкого форварда. Я в этом уверен», — приводит слова Марка Стейна NBACentral.

Напомним, Флэгг сезон-2024/2025 провёл в студенческой американской лиге NCAA, выступая за университет Дьюка. За 31 минуту в среднем на паркете Купер набирал 19,2 очка, делал 7,5 подбора, 4,2 передачи, 1,4 блок-шота и столько же перехватов. На драфте был выбран под первым номером «Далласом».

Сейчас читают:
Экс-владелец «Далласа» — об инсайдерах: благодаря Чарании мы обменяли Ирвинга
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android