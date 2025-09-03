Скидки
Турция — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Баскетбол Новости

Литва — Швеция, результат матча 3 сентября 2025, счет 74:71, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

18 очков Валанчюнаса помогли сборной Литвы победить команду Швеции на Евробаскете-2025
Комментарии

Сегодня, 3 сентября, в Тампере (Финляндия) в рамках игрового дня чемпионата Европы — 2025 состоялся матч 5-го тура группового этапа между национальными командами Литвы и Швеции. Встреча завершилась со счётом 74:71 (14:21, 19:18, 21;14, 20:18) в пользу литовской сборной.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 16:30 МСК
Литва
Окончен
74 : 71
Швеция
Литва: Валанчюнас - 18, Величка - 14, Радзявичюс - 13, Тубелис - 12, Сирвидис - 7, Саргюнас - 6, Гедрайтис - 4, Блажевич, Нормантас, Седекерскис, Бирутис
Швеция: Ларссон - 18, Борг - 13, Биргандер - 10, Нджие - 8, Андерссон - 6, Хокансон - 6, Панцар - 4, Гаддефорс - 3, Фальк - 2, Рамстедт - 1, Спирс

Самым результативным игроком национальной команды Литвы стал 33-летний Йонас Валанчюнас, выступающий на позиции центрового. В ходе встречи он набрал 18 очков, сделал девять подборов, отдал две передачи, а также совершил два перехвата и два блок-шота.

Наиболее результативным игроком в составе шведской сборной стал 24-летний форвард Пелле Ларссон. Ему удалось набрать 18 очков, сделать пять подборов, а также отдать две передачи.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Комментарии
