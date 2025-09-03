18 очков Валанчюнаса помогли сборной Литвы победить команду Швеции на Евробаскете-2025

Сегодня, 3 сентября, в Тампере (Финляндия) в рамках игрового дня чемпионата Европы — 2025 состоялся матч 5-го тура группового этапа между национальными командами Литвы и Швеции. Встреча завершилась со счётом 74:71 (14:21, 19:18, 21;14, 20:18) в пользу литовской сборной.

Самым результативным игроком национальной команды Литвы стал 33-летний Йонас Валанчюнас, выступающий на позиции центрового. В ходе встречи он набрал 18 очков, сделал девять подборов, отдал две передачи, а также совершил два перехвата и два блок-шота.

Наиболее результативным игроком в составе шведской сборной стал 24-летний форвард Пелле Ларссон. Ему удалось набрать 18 очков, сделать пять подборов, а также отдать две передачи.