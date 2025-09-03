Йонас Валанчюнас, ЧЕ-2025: статистика в матче Литва — Швеция, очки, передачи, подборы

Завершился матч пятого тура группового этапа чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Литвы и Швеции, который состоялся в Тампере. Встреча закончилась со счётом 74:71 (14:21, 19:18, 21;14, 20:18) в пользу литовской сборной.

33-летний лидер национальной команды Литвы Йонас Валанчюнас, выступающий на позиции центрового, набрал по итогам встречи 18 очков, сделал девять подборов, отдал две передачи, а также совершил два перехвата и два блок-шота. За 25 минут 31 секунду на паркете коэффициент эффективности Валанчюнаса составил «+9».

В ходе группового этапа сборная Литвы одержала победу в четырёх матчах и проиграла лишь в одной встрече.