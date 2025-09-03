Скидки
Турция — Сербия. Прямая трансляция
«Они — другие». Чарльз Баркли объяснил, чем Леброн отличается от Джордана и Брайанта

«Они — другие». Чарльз Баркли объяснил, чем Леброн отличается от Джордана и Брайанта
Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли объяснил, что отличает Леброна Джеймса от Коби Брайанта и Майкла Джордана.

«Три лучших игрока НБА, которых мне когда-либо доводилось видеть, — это Майкл, Коби и Леброн. И я расскажу вам, в чём заключается разница между ними… Майкл и Коби опасны. Они вас отделают. Леброн — хороший парень, и это не критика в его адрес. Джеймс всё ещё отличный игрок, но Брон — хороший парень. Майкл и Коби — не такие. Они другие. Им действительно хотелось тебя убить и унизить.

Коби и Майкл сделают всё возможное, чтобы победить. Их не волнует, кому они нравятся, и их не волнуют ваши чувства. И в этом нет ничего плохого. Не все так устроены, даже я. Думаю, я псевдокрутой парень, то есть хочу победить, но просто не такой, как они», — приводит слова Баркли портал Fadeaway World.

Материалы по теме
«Я перевожу свой талант». Эта фраза дорого обошлась Леброну. Но и всё изменила
«Я перевожу свой талант». Эта фраза дорого обошлась Леброну. Но и всё изменила
