Сборная Латвии разгромила команду Чехии с преимуществом в 34 очка на Евробаскете-2025

Сегодня, 3 сентября, в Риге в рамках игрового дня чемпионата Европы — 2025 состоялся матч 5-го тура группового этапа между национальными командами Чехии и Латвии. Встреча завершилась со счётом 109:75 (30:24, 28:20, 28:12, 23:19) в пользу латвийской сборной.

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Латвии стал 32-летний Давис Бертанс, выступающий на позиции форварда. В ходе встречи он набрал 20 очков, сделал шесть подборов, отдал две передачи при одной потере.

Самым результативным игроком в составе чешской сборной стал 25-летний разыгрывающий защитник Вит Крейчи. Ему удалось набрать 11 очков и сделать один подбор.