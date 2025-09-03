Скидки
Турция — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Чехия — Латвия, результат матча 3 сентября 2025, счет 109:75, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Латвии разгромила команду Чехии с преимуществом в 34 очка на Евробаскете-2025
Комментарии

Сегодня, 3 сентября, в Риге в рамках игрового дня чемпионата Европы — 2025 состоялся матч 5-го тура группового этапа между национальными командами Чехии и Латвии. Встреча завершилась со счётом 109:75 (30:24, 28:20, 28:12, 23:19) в пользу латвийской сборной.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Чехия
Окончен
75 : 109
Латвия
Чехия: Петерка - 11, Сегнал - 11, Крейчи - 11, Свобода - 10, Балинт - 9, Крживанек - 7, Кизлинк - 5, Кейвал - 4, Кржиж - 4, Зидек - 2, Грубан - 1, Богачик
Латвия: Дав. Бертанс - 20, Дайр. Бертанс - 20, Порзингис - 16, Шмитс - 16, Куруц - 12, Мейерис - 6, Ломаж - 6, Штейнбергс - 6, Чаварс - 4, Жагар - 3

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Латвии стал 32-летний Давис Бертанс, выступающий на позиции форварда. В ходе встречи он набрал 20 очков, сделал шесть подборов, отдал две передачи при одной потере.

Самым результативным игроком в составе чешской сборной стал 25-летний разыгрывающий защитник Вит Крейчи. Ему удалось набрать 11 очков и сделать один подбор.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
